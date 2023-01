Ligue 1 : Monaco stoppe Marseille !

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Les Marseillais étaient très loin de la victoire en première période, et ils l'ont frôlée en seconde, à plusieurs reprises. Ils n'ont finalement pas décroché un neuvième succès d'affilée et il n'est pas honteux que cette série s'arrête face à une belle équipe de Monaco. La bourde de Nübel a offert l'égalisation à Sanchez (1-1, 47e) et a changé le match qui avait été parfaitement abordé par l'ASM, aux sorties de balle redoutables. Elle aurait dû atteindre la mi-temps avec plus d'un but d'avance, inscrit contre son camp par Veretout (17e), mais Ben Yedder a beaucoup gâché : titularisé aux dépens d'Embolo, le Français a d'abord gaspillé une passe de Fofana, même si l'excellent Ben Seghir a pu récupérer le ballon pour solliciter Blanco (3e), et il a ensuite trop croisé sa frappe (15e). Mais il regrettera surtout ce duel raté face à Blanco, et ce cadre loupé de près alors que le ballon était revenu dans ses pieds (29e). Ben Yedder a payé cette inefficacité en étant remplacé par Embolo à la pause, et l'élan est devenu marseillais dans la foulée du but de Sanchez. Balerdi a trouvé la barre de la tête (73e), mais Monaco a tenu et reste à cinq points de son adversaire, toujours troisième.