Ligue 1 : Monaco renverse Rennes et se replace

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Excellente opération dans la course à l'Europe pour l'AS Monaco ! En s'imposant sur la pelouse du Stade rennais (2-3) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, les hommes de Philippe Clement grimpent à la 4e place du classement. Pourtant, ce sont les Rennais qui ont frappé les premiers en ouvrant le score dès la 3e minute par Flavien Tait. Puis la machine monégasque s'est mise en route et Vanderson a égalisé avant que Wissam Ben Yedder puis Myron Boadu ne concrétisent la domination de leur équipe en seconde période. Le penalty de Martin Terrier dans les arrêts de jeu n'a rien changé : l'ASM enchaîne un quatrième succès consécutif et revient à 3 longueurs de sa victime du soir. Rennes manque l'occasion de doubler provisoirement Marseille au classement.