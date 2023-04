Ligue 1 : Monaco renoue avec la victoire contre Lorient et met la pression sur Marseille

Ligue 1 : Monaco renoue avec la victoire contre Lorient et met la pression sur Marseille













par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Monégasques se sont facilement imposés face aux Lorientais (3-1) dans ce match comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Les locaux ont idéalement débuté la rencontre en ouvrant le score dès la 14e minute de jeu. Golovin accélère sur la gauche du terrain avant de centrer dans la surface de réparation. Après un cafouillage dans la défense lorientaise, Le Goff dégage le cuir sur Diatta et l'international sénégalais reprend le cuir de la poitrine et vient faire trembler les filets de Mannone. L'ASM va ensuite enfoncer le clou en faisant rapidement le break grâce à Golovin, bien servi par Ben Yedder, qui conclut d'un plat du pied droit. Au retour des vestiaires, le club de la Principauté se met définitivement à l'abri en inscrivant un troisième but par l'intermédiaire de Volland. En fin de rencontre, Lorient obtient un penalty après une faute de Maripan sur Doucouré. Koné le transforme mais cela ne change pas l'issue de la partie. Avec ce succès, Monaco conserve la quatrième place de Ligue 1 avec 61 points et met la pression sur Marseille en revenant à hauteur de l'OM avant le match des Olympiens ce soir contre Troyes. De son côté, Lorient stagne à la 10e position du classement.