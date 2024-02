Ligue 1 : Monaco remporte un derby de la Côte d’Azur complètement fou !

par Emilien Schoenher (iDalgo) L'AS Monaco s'est imposé face à l'OGC Nice (3-2) au terme d'un match complètement fou ! Denis Zakaria a parfaitement lancé son équipe en ouvrant la marque à la 16e minute de jeu d'une frappe lointaine finissant dans la lucarne de Bulka. Les Niçois vont revenir dans la partie à la 37e grâce à un penalty transformé par Gaëtan Laborde après une faute de Thilo Kehrer sur Tom Louchet. Score de parité à la pause, mais les Monégasques vont très vite reprendre l'avantage avec un doublé pour Zakaria (50'). Quatre minutes plus tard, Dante est exclu après que son pied ait heurté le tibia de Minamino. Dans ce derby complètement fou, le GYM va revenir à 10 contre 11 grâce à un but d'Evan Guessand sur corner (74'). Pas de quoi inquiéter Monaco qui, par l'intermédiaire d'Aleksandr Golovin, va de nouveau mener trois minutes plus tard. Le Russe offre la victoire à son équipe et permet à l'ASM de monter sur le podium de Ligue 1 et de revenir à un point de son adversaire du soir.