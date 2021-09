Ligue 1 : Monaco confirme face à Clermont

par Jerome Vinette (iDalgo)

Lors de cette 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, l'AS Monaco se déplaçait sur le terrain de Clermont, promu de Ligue 2. Durant cette rencontre, les Monégasques auront concédé l'ouverture du score dès la 7e minute de jeu avec le but de Mohamed Bayo. 20 minutes plus tard, la réaction arrive enfin avec Wissam Ben Yedder (25e) qui vient remettre l'AS sur de bon rails. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité, 1-1, et le suspense reste entier. Mais trois minutes après la reprise, Kevin Volland intervient pour inscrire le but du 1-2 en faveur des visiteurs (48e). Les Clermontois proposent par la suite du jeu mais ne reviendront pas au score puisque Sofiane Drop vient crucifier leurs espoirs en toute fin de match (90e+1). Victoire 3-1 de Monaco contre Clermont. Les hommes de Niko Kovac sont désormais en confiance avant la réception de Bordeaux au Stade Louis II.