Ligue 1 : Monaco bat Marseille pour la première de Gattuso

par Matthieu Cointe (iDalgo) Monaco prend la première place. L'ASM confirme son début de saison avec une nouvelle victoire face à l'Olympique de Marseille samedi soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 (3-2). À Louis-II, les hommes d'Adi Hutter sont remontés au score par deux fois grâce à Folarin Balogun (23e) et Maghnes Akliouche (8e). Le jeune joueur de 21 ans s'est offert un doublé pour offrir la victoire à son équipe en seconde période (52e). Du côté de l'OM, Iliman Ndiaye avait inscrit le premier but dès la première minute alors une réalisation de Samuel Gigot (18e). Gennaro Gattuso s'incline pour sa première sur le banc des Phocéens et Marseille se classe 9e.