Ligue 1 : Metz surprend le Gym

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Surprise à l'Allianz Riviera ce soir ! Dans un duel à l'allure déséquilibrée, Metz, 20e a pris le meilleur sur l'OGC Nice, deuxième du championnat ! Les Messins s'imposent sur la plus petite des marges possibles (1-0). Et c'est Fabien Centonze, auteur de son 4e but de la saison qui délivre les siens en première période (31'). Le défenseur envoie une frappe que le gardien niçois ne peut que laisser passer. En seconde période, Nice réagit et croit même obtenir un penalty mais l'arbitre ne l'accorde pas (50'). Au classement, le club azuréen reste pour l'instant 2e tandis que le FC Metz est toujours dernier mais recolle aux équipes devant lui.