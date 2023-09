Ligue 1 : Metz enfonce Lens dans la crise

Ligue 1 : Metz enfonce Lens dans la crise













par Paul Vieu (iDalgo) Les Messins s'imposent sur la plus petite des marges face à Lens, qui reste bloqué à un petit point en championnat. Pourtant, devant leur public, les Sang et Or avaient pour ambition de remporter leur première victoire de la saison face à un promu. Les Messins, quant à eux, pouvaient poursuivre leur belle série de trois rencontres sans défaite. Et malgré le statut de favori des Lensois, les Grenats prennent le score grâce à un but de Joel Asoro, qui est à la réception d'un bon centre de Matthieu Udol. Ils profitent ainsi d'une de leur seule occasion du match. En deuxième période, les Lensois redoublent d'efforts pour revenir au score, face à des Messins qui restent bien regroupés défensivement dans leur camp. Les Nordistes tirent 31 fois au but, contre 2 tentatives messines. Malgré cela, ils ne trouvent pas la faille et doivent concéder une quatrième défaite en cinq rencontres de Ligue 1. C'est une contre-performance à oublier pour les Lensois qui se déplaceront à Séville mercredi prochain pour lancer leur campagne de Ligue des Champions. De leur côté, les Messins engrangent trois points très utiles dans la course au maintien.