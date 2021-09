Ligue 1 : Metz enfin, Nantes cale

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Cet après-midi dans le duel des mal classés, Metz a pris le meilleur sur le terrain de Brest en s'imposant 2 buts à 1. Les Lorrains ont ouvert le score en première mi-temps contre le cours du jeu grâce à De Préville (26'). Brest a ensuite égalisé sur penalty en seconde période par l'intermédiaire de Faivre (67'). Mais les visiteurs ont arraché la victoire sur le troisième but de la saison de Centonze (74'). Les hommes d'Antonetti décrochent leur premier succès de la saison. Nantes cale après deux victoires consécutives. Les Canaris s'inclinent 3 buts à 1 sur le terrain de Reims. Ekitiké a notamment inscrit un doublé (72', 78'). Et dans le dernier match, Angers et Troyes se quittent sur un match nul 1 - 1. Au classement, Angers est 4e alors que le promu pointe à la 16e place.