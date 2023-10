Ligue 1 : Match nul et vierge entre Lens et le Havre

par Paul Vieu (iDalgo) Au terme d'un match âprement disputé, les Lensois et les Havrais se quittent dos à dos (0-0). Les Sang et Or dominent l'entame de match et se procurent plusieurs occasions. Les Havrais répliquent en contre, mais rencontrent la même inefficacité offensive. Pas de but donc dans cette première période, plaisante malgré tout. Le HAC commence la deuxième mi-temps comme il a terminé la première, en trouvant des failles dans la défense lensoise sans parvenir à marquer. Les Lensois pensent punir ce manque de réalisme à la 92e minute avec un but de la tête de l'éternel Florian Sotoca, mais il est annulé par la VAR pour un hors-jeu initial de Morgan Guilavogui. Les Lensois restent à la 14e place, alors que les Havrais sont toujours 11e de Ligue 1.