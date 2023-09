Ligue 1 : Marseille tenu en échec par le FC Nantes

par Mattys Bernard (iDalgo) Les Marseillais restent invaincus, mais ne repartent de la Beaujoire qu'avec un petit point. A l'occasion de l'ouverture de cette quatrième journée de Ligue 1, Nantes recevait les Phocéens. Impossible de se départager, les deux équipes se sont quittées sur un match nul ( 1-1). Si l'OM a très bien débuté son match avec l'ouverture du score de Sarr à la 4ème minute, les Olympiens n'ont pas su profiter de l'expulsion du joueur Nantais Bastien Meupiyou, cinq minutes plus tard pour enfoncer les canaries. En toute fin de première période, ce sont même les Nantais qui ont pris les devants en venant égaliser par l'intermédiaire de Mostafa Mohamed ( 39'). Malgré de nombreuses tentatives et une nette domination marseillaise en seconde période, les deux équipes se quittent sur un score de parité. Si l'OM conserve sa première place au classement général ( 8 points), les joueurs de Marcelino ont perdu de précieux points ce soir.