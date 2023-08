Ligue 1 : Marseille s’impose face à Brest

Ligue 1 : Marseille s’impose face à Brest













par Alexis Rouhette (iDalgo) Ce samedi l'OM recevait Brest dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 2023/2024 et s'est imposé 2 buts à 0. Décalé à 19 heures en raison des fortes chaleurs à Marseille ces derniers jours, le match a démarré très vite, avec l'ouverture du score de Chancel Mbemba dès la 4e minute sur un coup-franc de Veretout. Devant à la pause après une première période compliquée, les Phocéens se sont mis à l'abri grâce à Ismaila Sarr à la 65e minute. Grâce à cette victoire, l'OM passe devant son adversaire du jour au classement et prend la deuxième place derrière Monaco avant d'aller affronter Nantes la semaine prochaine. Brest passe troisième, et accueillera le Stade Rennais.