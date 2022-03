Ligue 1 : Marseille seul dauphin du PSG

par Adrien Corbel (iDalgo)

L'Olympique de Marseille s'est imposé ce dimanche soir dans le choc de la 29ème journée de Ligue 1 contre l'OGC Nice (2-1). Plutôt dominateurs devant leur public, les Marseillais ont été récompensés en toute fin de première période par un penalty transformé par Arkadiusz Milik (45+4'). Ils ont ensuite doublé la mise en fin de match grâce à un but de Cédric Bakambu (89') avant la réduction du score de Mario Lemina quelques minutes plus tard (90+2'). Grâce à cette victoire, Marseille s'empare seul de la 2ème place du championnat avec 1 point d'avance sur le Stade Rennais et 3 sur son adversaire du soir.