Ligue 1 : Marseille se rachète face à Rennes

Ligue 1 : Marseille se rachète face à Rennes













par Antonin Gizolme (iDalgo) L'OM se relance. Sur la pelouse du Stade Rennais, les Olympiens ont acquis un petit succès (1-0) par le score, mais un grand succès dans la course à la Ligue des Champions. Après la claque reçue dans le Classique contre le PSG (0-3), puis l'élimination surprise face à Annecy en quart de finale de Coupe de France (2-2, 6-7 tab), l'OM nageait en plein doute. Au terme d'un match disputé et plaisant, c'est Sead Kolasinac qui a offert la victoire aux Olympiens à l'heure de jeu (57e) pour permettre aux hommes de Tudor, deuxièmes, de prendre quatre points d'avance sur Lens et Monaco, tenus en échec. Le SRFC manque le coche de son côté. Les Rennais, ont touché la barre par Amine Gouiri, mais doivent s'incliner après deux victoires de rang. Les protégés de Bruno Genesio restent 5e et manquent l'occasion de revenir à deux longueurs de la 3e place, qualificative pour la Ligue des Champions.