Ligue 1 : Marseille se fait surprendre au finish par Strasbourg

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Pour le retour la Ligue 1 Uber Eats et l'ouverture de la 18e journée, l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les Olympiens avaient pourtant bien débuté en ouvrant le score dès la deuxième minute de jeu, grâce à son capitaine Samuel Gigot. Sauf que les hommes de Gennaro Gattuso se sont éteints au fur et à mesure de la rencontre, permettant aux Alsaciens de reprendre confiance avant de revenir à la marque en toute fin de rencontre grâce à Jeremy Sebas (90 + 2'). Un but amplement mérité tant les Strasbourgeois ont dominé la seconde période. Avec ce match nul, l'OM (28 pts) fait une mauvaise opération, mais passe tout de même devant Lille en grimpant à la cinquième place du championnat de France. Les hommes de Patrick Vieira, quant à eux, restent neuvièmes et sont à quatre points de l'Europe, avec leur 24 unités au compteur.