Ligue 1 : Marseille sans trembler face à Angers

Ligue 1 : Marseille sans trembler face à Angers













par Antonin Gizolme (iDalgo) Marseille s'accroche ! Au Vélodrome, les Olympiens ont glané trois nouveaux points en dominant Angers, dernier et déjà relégué en Ligue 2 : 3 à 1. Pourtant acculés sur leur but et inoffensifs, les Angevins marquaient les premiers après un contre parfaitement mené et conclu par Sima (0-1, 28'). Menés au score pour la troisième fois de suite, les Marseillais réagissaient par Alexis Sanchez, parfaitement trouvé par Clauss (1-1, 34'). Juste après le repos, Dimitri Payet, capitaine et ovationné lors de sa sortie donnait l'avantage à l'OM (2-1, 48') avant que Jordan Veretour ne scelle le succès olympien sur pénalty (3-1, 77'). Avec cette victoire, l'OM reste à deux points de Lens, deuxième et met Monaco à huit longueurs, à trois journées de la fin.