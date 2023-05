Ligue 1 : Marseille s'incline contre Brest

par Lucas Fontaine (iDalgo) Dans un stade Vélodrome survolté, fêtant les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions avec un tifo en quatre temps sublime, les Marseillais ont montré un pâle visage contre Brest (1-2). Ronronnant avec le ballon, les joueurs d'Igor Tudor se sont cassé les dents sur un bloc compact breton, bien en place, qui n'a jamais vraiment douté. Et, sur une nouvelle transition offensive, le natif de Marseille Hugo Magnetti a ouvert le score d'une frappe lointaine (57e), contrée par Chancel Mbemba, qui s'est bien rattrapé sur corner (75e). En fin de match, Mahdi Camara a profité d'une déviation au premier poteau de Pierre Lees-Melou pour arracher la victoire (81e), devant le regard médusé d'Alexis Sanchez. Au classement, l'OM va terminer cet exercice 2022 / 2023 de Ligue 1 à la troisième place avec 73 unités au compteur. De son côté, Brest occupe la 14e place du championnat avec 44 unités. La semaine prochaine, les Phocéens vont tenter de retrouver le chemin du succès face à Ajaccio tandis que les Bretons vont vouloir enchaîner contre Rennes.