Ligue 1 : Marseille renverse Toulouse dans un match fou

par Antonin Gizolme (iDalgo) Quel match ! Sur la pelouse du Stadium, Marseille a signé un précieux succès face à une séduisante équipe toulousaine (3-2). Dans une ambiance incandescente, le Téfécé avait ouvert la marque rapidement grâce au 9e but de Thjis Dallinga (3e) et menait à la pause. Mais l'OM revenait des vestiaires avec de meilleures intentions et accélérait considérablement. Sur corner, Chancel Mbemba égalisait (52e) puis Cengiz Under doublait la mise d'une volée sur un nouveau corner (59e). Nuno Tavares a ensuite mis l'OM a l'abris d'une belle frappe du gauche (78e) avant queAdo Onaiwu ne marque un but sublime d'une volée du gauche pour redonner de l'espoir au Stadium (87e). Insuffisant pour faire tomber des Marseillais, deuxièmes, à cinq longueurs du PSG avant un Classique au Vélodrome qui pourrait marquer un tournant dans la course au titre. Toulouse reste 11e mais compte 13 points d'avance sur la zone rouge.