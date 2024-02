Ligue 1 : Marseille refait surface !

Ligue 1 : Marseille refait surface !













par Sebastien Salpietro (iDalgo) En clôture de la 23e journée de Ligue 1, Marseille s'est imposé face à Montpellier (4 - 1). Menés dans un premier temps après l'ouverture du score d'Al Tamari, les Phocéens ont eu les ressources mentales pour revenir dans le match et reprendre l'avantage grâce à des buts de Ndiaye et Aubameyang. Le Gabonais a d'ailleurs inscrit un doublé en transformant un penalty provoqué par le premier buteur olympien en seconde période. Sacko a marqué dans son propre camp en fin de rencontre pour mettre définitivement l'OM à l'abri. Les hommes de Jean-Louis Gasset renouent avec le succès après six matchs sans victoire et reviennent à trois longueurs du top 6. Avec aucun tir après la 50e minute, les Héraultais n'ont pas su se montrer dangereux pour inquiéter les locaux. Ce résultat est une mauvaise opération pour le MHSC qui a toujours le même nombre de points que le premier relégable.