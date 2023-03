Ligue 1 : Marseille rattrapé par Strasbourg !

Ligue 1 : Marseille rattrapé par Strasbourg !













par Edouard Guala (iDalgo) L'art de se saborder. L'OM a concédé le match nul au Velodrome contre Strasbourg après avoir encaissé deux buts coup sur coup en fin de rencontre (2-2). La soirée marseillaise avait bien mal débuté avec l'expulsion de Balerdi à la demi-heure de jeu. Malgré cela, les Phocéens prennent les devants au tableau d'affichage grâce à des buts de Chancel Mbemba et d'Alexis Sanchez sur pénalty (2-0, 76'). Igor Tudor et ses protégés pensaient se diriger vers un succès plutôt tranquille mais ce n'était pas sans compter sur un doublé d'Aholou en fin de rencontre. Le milieu de terrain alsacien a lâché une frappe monumentale, de quoi en faire palir le public marseillais. L'OM rate une belle occasion de prendre ses distances avec Lens et Monaco.