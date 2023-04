Ligue 1 : Marseille exulte au bout du suspens face à Lyon

par Edouard Guala (iDalgo) Il y a des saisons où rien ne va. L'Olympique Lyonnais peut en témoigner en perdant l'Olympico à la dernière seconde après un but contre son camp de Malo Gusto (1-2). En fin de première mi-temps, Cengiz Under ouvre le score grâce à une réalisation en renard des surfaces (0-1, 44'). Le capitaine adverse Alexandre Lacazette remet les siens sur de bons rails en égalisant du bout du pied au retour des vestiaires (1-1, 68'). L'OM bute de nombreuses fois sur Anthony Lopes avant de prendre l'avantage par un CSC heureux au bout du temps additionnel (1-2, 90+4'). Les Phocéens reprennent la deuxième place à Lens tandis que les Gones sont septièmes à trois points de Rennes.