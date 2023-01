Ligue 1 : Marseille enchaîne contre Montpellier

par Lucas Fontaine (iDalgo)

L'OM s'est imposé à Montpellier (2-1), ce lundi soir, malgré des frayeurs en fin de match, et a conforté sa troisième place au classement. Le piston gauche de l'OM Nuno Tavares a repris la compétition, après la coupure liée à la Coupe du monde 2022, comme il l'avait commencée. Après des débuts tonitruants marqués notamment par trois buts lors des quatre premières journées de la saison, le Portugais a retrouvé son efficacité redoutable. Buteur face à Toulouse (6-1), le 29 décembre, le gaucher a de nouveau trouvé le chemin des filets face à Montpellier (2-1), ce lundi soir. Cette fois, son but du droit a même été décisif puisqu'il a permis à l'OM d'ouvrir le score. Plutôt entreprenant tout au long de la rencontre, il a terminé le match sur une fausse note en écopant d'un carton rouge direct, après intervention du VAR, pour un coup de pied sur Arnaud Souquet (88e). Les Marseillais se sont néanmoins fait peur en fin de rencontre. Alors qu'ils menaient 2-0 après un but contre son camp d'Estève, Savanier a réduit l'écart sur penalty (90+1e). Les visiteurs ont finalement résisté pour l'emporter et ont signé un quatrième succès d'affilée en championnat.