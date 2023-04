Ligue 1 : Marseille domine Troyes et reprend la deuxième place

par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Marseillais ont déroulé face aux Troyens dans ce match comptant pour la 31e journée de Ligue 1 (3-1). Les Phocéens démarrent tambour battant la rencontre et sur leur première offensive, Vitinha ouvre le score d'une frappe puissante du droit sous la barre. Les locaux monopolisent le ballon et multiplient les assauts sur les cages de l'ESTAC. L'OM va finalement faire le break peu avant la pause. Rongier récupère la balle dans les pieds d'Agoumé et sert Ünder côté droit. L'international turc ouvre ensuite son pied gauche pour venir faire trembler les filets de Gallon. Au retour des vestiaires, les Olympiens ne baissent pas de régime et vont inscrire un troisième but. Sur un corner, Ünder trouve Kolasinac qui voit sa tête heurter le poteau du portier troyen. La balle revient ensuite sur Vitinha qui s'offre un doublé. Dans le temps additionnel, Troyes réduit l'écart sur un contre éclair conclut par Baldé mais cela ne change pas l'issue de la partie. Avec ce succès, Marseille réalise la bonne opération en reprenant la 2e place de Ligue 1 à Lens. De son côté, Troyes concède un deuxième revers consécutif en championnat et stagne à la 18e position du classement avec 21 unités.