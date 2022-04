Ligue 1 : Marseille consolide sa 2ème place

par Adrien Corbel (iDalgo)

Longtemps sans solution à Reims ce dimanche soir en clôture de la 34ème journée de Ligue 1, Marseille a su forcer le verrou en fin de match pour finalement s'imposer 1-0. Rentrés en jeu à la mi-temps, Dimitri Payet et Gerson ont une nouvelle fois été les hommes providentiels de l'OM. Le premier a servi le second dans la surface de réparation qui a réalisé un petit numéro avant de trouver le petit filet de Predrag Rajkovic du pied droit (83'). Cette courte victoire permet aux joueurs de Jorge Sampaoli de reprendre 6 points d'avance sur Rennes et Monaco à la 2ème place du championnat à 4 journées de la fin.