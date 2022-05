Ligue 1 : Marseille cartonne Strasbourg et se qualifie en C1 !

par Emile Brehant (iDalgo)

Dans cette 38ème et dernière journée de Ligue 1 aux multiples rebondissements, l'Olympique de Marseille a terrassé Strasbourg 4-0 au Stade Vélodrome. Devant à la pause grâce au but de Gerson (32'), l'OM a ensuite déroulé dans le deuxième acte avec les réalisations de Under (73'), Gerson (89') pour le doublé et Bakambu (93'). Grâce à ce succès et à la défaite de Monaco 2-3 contre Lens, Marseille reprend sa place de dauphin sur cette dernière journée et obtient une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Malgré une très belle saison, Strasbourg termine 6ème du championnat et ne goûtera pas à l'Europe la saison prochaine.