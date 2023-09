Ligue 1 : Marcelino quitte l'Olympique de Marseille

Ligue 1 : Marcelino quitte l'Olympique de Marseille













par Matthieu Cointe (iDalgo) Trois petits mois et puis s'en va. L'Olympique de Marseille a officialisé le départ de Marcelino de son poste d'entraîneur ce mercredi. Invaincu en Ligue 1 (deux victoires, trois nuls), le coach espagnol avait été critiqué pour le contenu des matchs et l'élimination prématurée de son équipe en barrage de la Ligue des champions. Après une réunion tendue organisée lundi soir entre les différents groupes de supporters et la direction, Marcelino a dû quitter son poste pour des "raisons extra-sportives" d'après le communiqué de l'OM. Le tout la veille d'un déplacement important sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa.