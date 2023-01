Ligue 1 : Malinovskyi signe à Marseille !

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Marseille tient sa première recrue de l'hiver. Ce lundi, l'OM a officialisé le recrutement de Ruslan Malinovskyi, en provenance de l'Atalanta Bergame. Le milieu de terrain offensif s'est engagé en faveur du club des Bouches-du-Rhône sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. Selon La Provence, cette dernière s'établit à 10 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Si les dirigeants phocéens viennent à la lever, le joueur de 29 ans signera jusqu'en juin 2026 sur la Canebière. Le néo-marseillais portera le numéro 18 dans l'effectif d'Igor Tudor. En conférence de presse lundi, l'entraîneur croate a livré ses premières impressions sur l'international ukrainien. "Ruslan était un objectif l'été dernier. J'espère que ça va vite se finaliser. C'est un joueur de qualité dans les 30 derniers mètres, il a un bon pied et une bonne qualité de jeu. Pour le reste, on verra si c'est un attaquant ou un soutien offensif." Amené à pallier numériquement le départ du milieu brésilien Gerson, de retour à Flamengo, l'ancien sociétaire du KRC Genk sera présenté ce jeudi à l'Orange Vélodrome, aux côtés du président marseillais Pablo Longoria.