Ligue 1 : Lyon y était presque !

par Dorian Madala (iDalgo) Lyon et Lorient n'ont pas réussi à se départager au Parc Olympique aujourd'hui dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (3-3). Alors qu'ils menaient 3-1 jusqu'à la 54e minute, les hommes de Fabio Grosso étaient tout proche de regoûter à la victoire, mais Eli Junior Kroupi et Darlin Yongwa en ont décidé autrement. Les Gones rencontreront Clermont lors de la prochaine journée dans un duel qui est largement à leur portée et tenteront, cette fois-ci, de renouer avec le chemin de la victoire. Dans un même temps, Brest et Toulouse ont fait match nul (1-1). Alors que Montpellier menait 4-2 à domicile face à Clermont, le match a été interrompu.