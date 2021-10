Ligue 1 : Lyon vainqueur de l'ASM

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Lyon remporte le choc de cette 10e journée de Ligue en s'imposant à domicile contre l'AS Monaco ! Les Lyonnais s'imposent 2 buts à 0 au Groupama Stadium. Privés de nombreux internationaux, l'Olympique Lyonnais à attendu la dernière partie du match pour ouvrir le score sur penalty ! Disasi fait faute sur Leo Dubois et l'arbitre n'hésite pas et siffle un penalty (73').

C'est Karl Toko Ekambi qui s'en charge et qui le transforme en frappant côté gauche avec Nubel qui a été pris à contre-pied. Et dans les derniers instants, Jason Denayer permet aux Lyonnais de faire le break et de se mettre définitivement à l'abri sur une superbe passe d'Emerson (90')!

Au classement, Lyon remonte à la 5e place tandis que son adversaire du jour tombe au 7e rang.