Ligue 1 : Lyon tombe face à Clermont

Ligue 1 : Lyon tombe face à Clermont













par Lucas Fontaine (iDalgo) Avec la spectaculaire victoire contre Montpellier, au Groupama Stadium (5-4), et l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence du club, l'Olympique Lyonnais a vécu une semaine riche en événements. Mais à quatre journées de la fin du championnat, le club rhodanien, en déplacement à Clermont, devait absolument s'imposer pour revenir à hauteur de Lille, cinquième. Bien entré dans son match, Caqueret pouvait jouer avec Sarr sur la gauche de la surface, avant que le Suédois n'offre à Lacazette son 25e but de la saison, d'une frappe croisée (1-0, 22e). Trois minutes après le but de Lacazette, Lukeba commettait la faute dans la surface sur Khaoui et offrait un penalty à Kyei, qu'il a bien transformé (1-1, 25e). Contre le cours du jeu, le CF63 est parvenu à prendre les devants grâce au doublé de Kyei, d'une reprise de la tête (2-1, 65e). Lyon a bénéficié d'un penalty grâce à une main dans les arrêts de jeu mais ce dernier a été raté par Lacazette (90e+5). Avec cette nouvelle défaite (2-1), les Lyonnais disent presque définitivement adieu à une éventuelle compétition européenne. De son côté, Clermont (8e) revient à trois points de son adversaire du jour.