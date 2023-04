Ligue 1 : Lyon se relance face à Strasbourg

par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Lyonnais sont venus à bout des Strasbourgeois dans ce match d'ouverture de la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats (2-1). Les Gones démarrent tambour battant la rencontre et pensent ouvrir le score par l'intermédiaire de Barcola d'une belle frappe enroulée du droit mais le but est refusé après la vérification de la VAR pour une position de hors-jeu de l'ailier gauche. Les Alsaciens réagissent dans la foulée et sur une touche côté droit, Diallo dévie le cuir de la tête dans l'axe vers Bellegarde qui contrôle de la poitrine avant de s'effacer pour Sanson qui vient faire trembler les filets de Lopes. L'OL va égaliser grâce à Lukeba à la suite d'un corner avant que Caqueret ne donne l'avantage à son équipe quatre minutes plus tard en venant conclure une belle action collective. Au retour des vestiaires, le Racing pousse pour égaliser. Les Rhodaniens terminent le match à dix après l'exclusion de Lukeba dans le temps additionnel mais tiennent pour décrocher un précieux succès. Avec cette victoire, Lyon se replace dans la course à l'Europe et revient provisoirement à hauteur de Rennes. De son côté, Strasbourg concède son 15e revers de la saison et reste à la portée de Nantes et Brest.