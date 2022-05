Ligue 1 : Lyon s'impose à Marseille et se relance pour l'Europe

par Adrien Corbel (iDalgo)

Lyon a surclassé Marseille 3-0 ce dimanche soir en clôture de la 35ème journée de Ligue 1. Après une première période assez fermée au Vélodrome, les Lyonnais ont ouvert le score au retour des vestiaires sur un but de Castello Lukeba (55'). Ils ont ensuite continué à pousser et ont marqué un deuxième but grâce à leur capitaine Moussa Dembélé (76') avant que Karl Toko Ekambi ne vienne encore alourdir le score en fin de match (88'). Cette victoire permet aux joueurs de Peter Bosz de doubler le Racing Club de Lens à la 7ème place du championnat et de revenir à 2 points du Racing Club de Strasbourg, 6ème. L'Olympique de Marseille est lui toujours 2ème avec 3 points d'avance sur le Stade Rennais, 3ème.