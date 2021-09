Ligue 1 : Lyon rugit

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Olympique Lyonnais enchaîne. Deuxième victoire consécutive pour le club du Rhône avec le succès sur sa pelouse 3 buts à 1 face à Strasbourg.

Ce sont les Lyonnais qui ont ouvert le score dès le début de la rencontre (8') par l'intermédiaire de Moussa Dembele. L'attaquant Français arme une superbe frappe à gauche de la surface bien servi par Bruno Guimaraes.

Il faut ensuite attendre la seconde période et la 64' minute de jeu pour voir les Lyonnais se mettre à l'abri avec la première passe décisive de Shaquiri pour Jason Denayer qui propulse le cuir au fond des filets.

À noter également les premiers pas de Jérôme Boateng sous les couleurs lyonnaises avec son entrée en jeu à la 61'.

Et enfin Paqueta entré quelques minutes auparavant inscrit son deuxième but de la saison d'une frappe du gauche (87').

Les Strasbourgeois réduisent la marque sur penalty grâce à Diallo (90') à la suite d'une main de Gusto.

Au classement, les Lyonnais remontent au 7e rang et Strasbourg plonge au 15e.