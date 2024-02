Ligue 1 : Lyon renverse Montpellier et s'éloigne de la zone rouge !

Ligue 1 : Lyon renverse Montpellier et s'éloigne de la zone rouge !













par Sebastien Salpietro (iDalgo) La période néfaste de l'OL semble lointaine. Lors de la 21e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la pelouse de Montpellier ce dimanche après-midi (1-2). Une victoire acquise sur le fil pour les Gones qui ont été menés pendant plus de 50 minutes suite à l'ouverture du score d'Arnaud Nordin en première période (23'). Mais Alexandre Lacazette a finalement égalisé à un quart d'heure de la fin au terme d'une belle action individuelle (74') puis Maxence Caqueret a offert la victoire aux Lyonnais grâce à une frappe du gauche sublime qui est entrée avec l'aide de la barre transversale (82'). Les hommes de Pierre Sage enregistrent ainsi une cinquième victoire sur leurs sept derniers matchs et prennent trois points d'avance sur la zone de relégation avec laquelle les Héraultais, quinzièmes, flirtent dangereusement.