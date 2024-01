Ligue 1 : Lyon rechute à Le Havre

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Après trois victoires de suite, l'Olympique Lyonnais s'est incliné au Havre (3-1), pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Gautier Lloris a parfaitement lancé le club doyen en ouvrant le score tôt dans le match (18'). Jake O'Brien a ensuite tiré une balle dans le pied des Lyonnais en se faisant exclure, à la demi-heure de jeu. Une infériorité numérique que les Havrais ont bien exploitée, après la pause, grâce au but du break signé Emmanuel Sabbi (50'). Alexandre Lacazette réduira l'écart, cinq minutes plus tard, pour redonner espoir aux Gones, mais c'est finalement Christophe Operi qui a eu le dernier mot en marquant le troisième but des locaux (62'). Avec ce succès, la formation de Luka Elsner prend six longueurs d'avance sur la zone rouge dans laquelle Lyon reste empêtré avec ses seize unités au compteur.