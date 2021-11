Ligue 1 : Lyon peut remercier Paqueta

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les Lyonnais peuvent souffler avec un succès précieux obtenu cet après-midi ! Après les incidents lors de l'Olympico la semaine passée et la victoire en Europa League contre Brondby, les hommes de Peter Bosz s'imposent sur la plus petite des marges contre Montpellier (1-0). La délivrance vient de Lucas Paqueta en première période d'un coup de tête rageur (17')sur une frappe d'Islam Slimani. En seconde période, le MHSC pousse mais l'Olympique Lyonnais est bien regroupé en défense et résiste aux assauts montpelliérains. Au classement, le club rhodanien remonte au 7e rang provisoirement tandis que Montpellier est 11e avec 19 unités au compteur.