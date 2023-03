Ligue 1 : Lyon et Lorient se séparent bons amis

par Antonin Gizolme (iDalgo) Lyon n'y arrive toujours pas. À domicile, l'OL a été contraint de partager les points avec Lorient (0-0) au terme d'une rencontre que les Lyonnais ont dominé. L'occasion était belle d'enchainer une deuxième victoire après celle acquise à Angers mais les hommes de Laurent Blanc ont manqué de justesse dans le dernier geste et ont trop souvent été prévisibles en attaque placée. Les Merlus ont bien défendus et se sont projetés rapidement en contre sans parvenir à inquiéter Remi Riou, suppléant Anthony Lopes, touché à un doigt, dans le but. Les Rhodaniens sont 10e, enlisés dans le ventre mou et semblent désormais obliger de gagner la Coupe de France pour être européens. Lorient de son côté rentre dans le rang avec sa neuvième place.