Ligue 1 : Lyon crée la surprise face au PSG

par Antonin Gizolme (iDalgo) La sensation ! Au Parc des Princes, l'Olympique Lyonnais a réalisé une partie de très bonne facture pour s'offrir le Paris Saint-Germain grâce à un but de sa pépite Bradley Barcola (1-0). Dans l'entame, l'OL est bousculé par un PSG en quête de rachat après sa défaite à domicile face à Rennes avant la trêve (0-2) et un Léo Messi surement vexé par les sifflets du Parc à l'annonce de son nom. Mais les hommes de Blanc tiennent bon, se montrent dangereux par moment et obtiennent même un pénalty. Mais Alexandre Lacazette, victime de la faute, frappe le poteau droit de Donnarumma. Pas sanctionnés après une main de Lovren dans sa surface, les Lyonnais repartaient à l'attaque et Bradley Barcola trouvait la faille pour la sixième fois en 2023 (56e) en concluant une belle action collective.

Englué dans le ventre mou, l'OL prépare au mieux sa demi-finale face à Nantes en Coupe de France alors que le PSG voit Lens et Marseille revenir à six longueurs. Le siège de Christophe Galtier a la tête du club parisien est grandement menacé...