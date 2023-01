Ligue 1 : Lyon battu à domicile contre Strasbourg

par Edouard Guala (iDalgo)

Dominer n'est pas gagné. Avec 28 tirs dont 7 cadrés, l'Olympiques Lyonnais a tenté, beaucoup tenté. Avant dernier avant la rencontre, Strasbourg ouvre pourtant le score grâce à une magnifique reprise de volée de Aholou depuis l'extérieur de la surface (0-1, 29'). Quelques minutes plus tard, Habib Diallo réalise même le but du break dans une défense lyonnaise en perdition (0-2, 32'). Dans un climat délétère, Alexandre Lacazette réduit tout de même le score sur pénalty juste avant la mi-temps (1-2, 45'). Malgré de nombreuses occasions en seconde période, les Rhodaniens ne parviennent pas à trouver la mire et s'incline pour la deuxième fois consécutive à domicile en Ligue 1. Strasbourg respire et s'offre sa deuxième victoire de la saison. Sous les yeux de John Textor présent au stade, Lyon poursuit sa saison galère.