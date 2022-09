Ligue 1 : Lorient grimpe sur le podium

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Le FC Lorient est inarrêtable. Les joueurs de Régis le Bris ont enchaîné un quatrième succès consécutif grâce à leur victoire face à Auxerre (3-1). Les Morbihannais ont déjà 19 points en 8 journées, un record pour le club. Les Merlus ont ainsi fait près de la moitié du chemin pour le maintien. Face à Auxerre, Lorient a scellé le score de la rencontre avant la pause. Ils ont d'abord débloqué le tableau d'affichage au quart d'heure de jeu, au terme d'un superbe mouvement collectif conclu par Dango Ouattara (15'). Moffi et Le Fée ont emboîté le pas au Burkinabé quelques minutes plus tard (36', 42'). Le score était donc plié à la mi-temps. Les Auxerrois ont tenté de réagir en seconde période. Ils ont d'ailleurs rapidement réduit la marque par Hein (50') mais sans jamais parvenir à inscrire le second but et à faire trembler les Merlus. Lorient va donc vivre la trêve internationale au chaud, loin de la zone rouge. De leur côté, les hommes de Jean-Marc Furlan occupent la 14e place de Ligue 1 avec 7 unités au compteur.