Ligue 1 : Lorient et Monaco se neutralisent

par Dorian Madala (iDalgo) Monaco a concédé un match nul sur la pelouse de Lorient en début d'après-midi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Menés dès la deuxième minute, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder avaient pourtant réussi à remonter la pente dès la 17e minute grâce à Aleksandr Golovin qui inscrit déjà son deuxième but de la saison. La recrue estivale, Folarin Balogun, avait doublé la mise à 69e. malheureusement pour le club du Rocher, Romain Faivre est venu sauver les siens dans les derniers instants de la partie grâce à une superbe reprise sur un long centre. Les hommes de Adi Hutter recevront Nice lors de la prochain journée. Lorient se déplacera, de son côté, à Nantes.