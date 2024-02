Ligue 1 : L’OM ne gagne plus !

Ligue 1 : L’OM ne gagne plus !













par Emilien Schoenher (iDalgo) Dans un contexte tendu avec des banderoles brandies en avant-match par les supporters, critiquant les prestations de l'OM, les Marseillais ont une nouvelle fois déçu en concédant le nul face au FC Metz (1-1) en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Samuel Gigot a été expulsé à la demi-heure de jeu, ce qui a compliqué la tâche des Phocéens. Malgré cela, les Olympiens ont ouvert la marque à la 56e minute de jeu avec un but 100% recrues. À la passe décisive, Quentin Merlin, qui centre et trouve Faris Moumbagna pour conclure l'action. À 11 contre 10, les Messins égalisent dans la foulée avec une réalisation de la tête du capitaine Matthieu Udol. Le score en reste là et l'OM est toujours en dehors des places européennes. De son côté, Metz vient de mettre fin à sept défaites de suite en championnat.