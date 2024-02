Ligue 1 : L’OM chute à Lyon !

par Emilien Schoenher (iDalgo) L'Olympique lyonnais a battu l'Olympique de Marseille, devant son public, en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-0). Diminués dans le secteur défensif et au milieu de terrain, avec les absences de Murillo, Veretout, Kondogbia, Gueye, Rongier et Nadir, les Marseillais se sont présentés au Groupama Stadium avec Bamo Meité, habituel défenseur central, en qualité de latéral droit. Les Lyonnais vont être les premiers et les seuls à frapper dans cette rencontre. Alexandre Lacazette ouvre le score à la 37e minute de jeu et il n'y aura plus aucun but ensuite, malgré les assauts phocéens en fin de match. Cette victoire fait du bien à l'OL qui prend trois points d'avance sur la zone rouge. De son côté, l'OM reste 9e du championnat et rate l'occasion de revenir dans les places européennes.