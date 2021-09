Ligue 1 : L’OM chez elle à Louis II

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Olympique de Marseille peut remercier Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais s'offre ses deux premiers buts de sa carrière en Ligue 1 lors de la victoire de l'OM face à Monaco 2 buts à 0.

Après une première période à l'avantage de l'OM, le Sénégalais concrétise la domination marseillaise et ouvre la marque en première période d'une frappe croisée à la suite d'un centre (37'). Il s'offre ensuite un doublé à l'heure de jeu.

La nouvelle recrue Amine Harit sert parfaitement Dieng qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour creuser l'écart et mettre enfin à l'abri son équipe.

Au classement, les hommes de Jorge Sampaoli grimpent sur la troisième marche du podium. Au contraire, leur adversaire du soir pointe à la 14e place seulement.