Ligue 1 : Lille vient à bout de Monaco au terme d'un match fou

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Un festival de buts. Dimanche soir, le LOSC a remporté son choc de la 12e journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco au terme d'un match au scénario haletant (4-3). En première période, Caio Henrique a d'abord répondu à l'ouverture du score d'Alexsandro en profitant d'une erreur du gardien adverse. Sur corner, Axel Disasi a permis à son équipe d'égaliser de nouveau, quelques minutes après le but de Rémy Cabella. Monaco est même passé devant en début de seconde période grâce à Wissam Ben Yedder, mais les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas lâché. Cabella s'est offert un doublé à l'heure de jeu et Jonathan Bamba a inscrit le but de la victoire sur une offrande d'Angel Gomes. Au classement, Lille grimpe à la 6e place et passe devant son adversaire du soir. La série d'invincibilité de l'ASM se termine, alors que les hommes de Philippe Clement restaient sur 6 matchs de suite sans défaite en championnat.