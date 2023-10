Ligue 1 : Lille s’offre Monaco !

par Dorian Madala (iDalgo) Après sa victoire en coupe d'Europe jeudi dernier, Lille est venu à bout de Monaco (2-0) à domicile ce dimanche dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Contre le cours du jeu, Ivan Cavaleiro a inscrit le premier but lillois à la 32e minute. Dans la foulée (42e), Bafode Diakite s'est inspiré de son partenaire pour doubler la mise et ainsi frapper un grand coup sur la tête du club du Rocher. Grâce à cette victoire, Lille grimpe à la 4e place juste derrière Monaco. Les joueurs de Paulo Fonseca se déplaceront à Marseille la semaine prochaine dans un choc qui s'annonce déjà exaltant. De son côté, Monaco tentera de rectifier le tir à la maison face à Brest.