Ligue 1 : Lille s'adjuge le derby face à Lens

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Le LOSC peut sourire. Dans un stade Pierre-Lauroy déchaîné, Lille a remporté le derby du Nord par la plus petite des marges ce dimanche soir (1-0). Les Lensois avaient pourtant bien débuté la rencontre avec un penalty obtenu dans le premier quart d'heure, mais Florian Sotoca a buté sur un Lucas Chevalier des grands soirs. Le portier lillois a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour permettre à son équipe de repartir avec les 3 points. En fin de première période, Jonathan David n'a pas tremblé pour transformer son penalty et inscrire son 7e but de la saison. Cette victoire permet aux Dogues de se relancer dans la course à l'Europe. Lille grimpe à la 7e place, à 5 points de son adversaire du soir. Lens a manqué l'occasion de prendre la place de l'Olympique de Marseille sur le podium et reste 4e.