Ligue 1 : Lille renverse Rennes en 8 minutes !

Ligue 1 : Lille renverse Rennes en 8 minutes !













par Gary Cohen (iDalgo) Mené de deux buts à 10 minutes du terme, après les buts de Ludovic Blas (1e) et d'Arnaud Kalimuendo (20e), Lille est parvenu à accrocher le point du match nul face à Rennes, ce dimanche soir. Les Dogues ont longtemps buté sur un Steve Mandanda impérial mais sont arrivés à renverser la vapeur, grâce à deux buts de Jonathan David, à la 84e minute et à la 92e minute de jeu. Ce match nul ne fait les affaires d'aucune des deux équipes, puisque les Bretons restent huitièmes du classement et pourraient être distancés du top 7, en cas de victoire de l'OM face au FC Nantes (ce dimanche à 21 heures). Les Nordistes, de leur côté, récupèrent leur 4e place, mais comptent trois longueurs de retard sur le podium.