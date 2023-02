Ligue 1 : Lille renverse Rennes

par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Lillois renversent les Rennais dans ce match comptant pour la 22e journée de Ligue 1 (1-3). Ce sont pourtant les Bretons qui ont démarré tambour battant la partie. Yoro manque son contrôle dans sa propre surface et Gouiri en profite pour venir ouvrir le score après seulement 26 seconde de jeu. L'ancien Niçois est même tout proche de s'offrir un doublé mais Chevalier réalise une belle parade du pied gauche. Les Lillois vont ensuite avoir la maîtrise du cuir et se procurer des occasions par l'intermédiaire de David et Bamba notamment sans pour autant trouver la faille. Au retour des vestiaires, les Dogues continuent de pousser et vont finir par égaliser grâce à Zhegrova. Les locaux reculent et les visiteurs vont en profiter pour prendre l'avantage avec Cabella. Kalimuendo et Meling ont des occasions pour revenir à hauteur mais c'est finalement André Gomes qui va sceller le sort de ce match en inscrivant le troisième but lillois. Ce succès permet aux hommes de Paulo Fonseca de se relancer dans la course à l'Europe en occupant la 6e place du championnat avec 38 unités. Ils reviennent ainsi à deux longueurs des protégés de Bruno Génésio, cinquièmes de Ligue 1 avec 40 points.