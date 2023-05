Ligue 1 : Lille renverse l’OM !

par Edouard Guala (iDalgo) Un match à deux vitesses. L'Olympique de Marseille s'est inclinée 2 buts à 1 sur le terrain de Lille dans un choc pour l'Europe. Pourtant, Jonathan Clauss avait ouvert le score en première période grâce un petit piqué devant Lucas Chevalier (0-1, 29'). Les Dogues ont ensuite égalisé grâce à Jonathan David sur penalty suite à un situation confuse dans la défense de l'OM (1-1, 50'). En fin de rencontre, Jonathan Bamba offre les trois points au LOSC en marquant de la tête sur un caviar de Rémy Cabella (2-1, 72'). Lens peut prendre le large à la seconde place tandis que Lille reste au cinquième rang.